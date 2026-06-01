МЧС Хабаровского края нашли рыбаков, пропавших в Охотском море

В Хабаровском крае спасатели и лётчики МЧС России успешно завершили операцию по поиску двух рыбаков. Мужчины в возрасте 29 и 46 лет пропали 29 мая 2026 года, когда перемещались на лодке между рыболовецкими участками в заливе Николая Охотского моря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
На поиски вылетел вертолёт Ми 8 Хабаровского авиационно спасательного центра МЧС России с тремя спасателями на борту. С воздуха осмотрено свыше 800 кв. км акватории и побережья. Рыбаков обнаружили на берегу среди льдин: их лодка попала в шторм и зачерпнула воды, но благодаря отливу осталась на суше.
Эвакуированных доставили в Николаевск на Амуре, где передали бригаде скорой помощи. По словам старшего группы поисково спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Алексея Глазкова, пострадавшие были замёрзшими, но старались держаться бодро.
