В Хабаровске продлили заявочный этап юбилейного фестиваля «Анимур»

Прием заявок на V Международный фестиваль анимационного кино «Анимур» продлили до 10 июня, сообщил оргкомитет. В 2026 году конкурс отметит свой юбилей — он пройдет с 1 по 4 октября в Хабаровске. Ежегодно мероприятие объединяет авторов, студии, независимых режиссеров и зрителей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
За четыре года на «Анимур» поступило 7 тысяч заявок от участников из разных уголков России и зарубежных стран. Фильмы, получившие признание на фестивале, неоднократно отправлялись покорять экраны на других международных смотрах.
— В регионе активно развивается анимационное производство: успешно работают анимационные студии «Мечталет» и «Зеленые камнеежки». Всего на территории края 13 компаний осуществляют деятельность, связанную с кинопроизводством. Возрождается Дальневосточная киностудия: с 1 сентября 2025 года в Хабаровске открыт филиал Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), — подчеркнули в министерстве культуры Хабаровского края.
Как отметили организаторы фестиваля, в 2026 году акцент сделают на репрезентации профессиональных фильмов и сериалов со всего мира. Многие зарубежные авторы загорелись идеей принять участие в фестивале, что стало причиной продления сроков заявочного этапа. Фильмы, прошедшие отбор, представят хабаровчанам в рамках фестиваля.
— «Анимур» — это пространство встречи культур, авторских взглядов и профессионального диалога. Для отечественных авторов фестиваль остается уникальной возможностью познакомить дальневосточного зрителя со своими работами и встретиться в одной конкурсной программе с режиссерами стран Азии и других регионов мира, — сказала директор фестиваля Александра Дубовская.
Направить свою работу может каждый желающий — участие в конкурсе бесплатное. Однако есть ряд важных условий, которые следует соблюсти: максимальная допустимая дата создания фильма — 1 января 2024 года, а длиться анимационная картина должна от 1 до 30 минут. Иностранные произведения нужно сопроводить озвучкой или субтитрами на английском языке.
Подать заявку можно через форму на официальном сайте или через специальную платформу.
Организатор фестиваля «Анимур» — краевая общественная организация «Развития анимационного искусства в Хабаровском крае» при поддержке краевого министерства культуры.
Напомним, что IV Международный фестиваль анимационного кино «Анимур», который состоялся в 2025 году, стал не только культурным событием, но и образовательной площадкой для будущих профессионалов отрасли. Участники посетили мастер-классы, лекции, творческие встречи и воркшопы, охватывающие весь процесс создания анимационных фильмов.