Приём заявлений на семейные налоговые выплаты стартовал на «Госуслугах»

С 1 июня 2025 года на портале «Госуслуги» появилась возможность оформить ежегодную семейную выплату, направленную на поддержку семей с двумя и более детьми. Об этом сообщила «Российская газета».
Размер выплаты рассчитывается как разница между фактически уплаченным налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и НДФЛ, рассчитанным по ставке 6%. Например, если семья в 2025 году заплатила НДФЛ по ставке 13% на сумму 100 000 рублей, то по ставке 6% налог составил бы 46 154 рубля. Выплата будет равна 53 846 рублям.
Право на получение выплаты имеют оба работающих родителя в семье, если она постоянно проживает на территории России. При этом средний доход на одного члена семьи не должен превышать 1,5 региональных прожиточных минимума. Важно, чтобы за предыдущий год семья уплатила НДФЛ и не имела задолженности по алиментам.
Заявление на выплату можно подать в период с 1 июня по 30 сентября текущего года. Рассмотрение заявления обычно занимает до 10 рабочих дней, после чего деньги перечисляются на банковский счёт, указанный заявителем. Выплата предоставляется один раз в год, за предыдущий отчётный период. В 2026 году можно будет оформить выплату за 2025 год.
В будущем услуга будет интегрирована в раздел «Поддержка семей с детьми» на портале «Госуслуги», что сделает процесс получения выплаты ещё более удобным и доступным для семей.