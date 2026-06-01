Лучшего инспектора ДПС выбрали в Нижегородской области

На конкурс прибыли 19 сотрудников ДПС, которые ранее победили в районных этапах. Участники продемонстрировали теоретические знания ПДД, навыки стрельбы из табельного оружия, оказания первой помощи, регулирования движения и скоростного маневрирования. По итогам всех испытаний победу одержал инспектор ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду старший лейтенант полиции Дмитрий Масанкин.