Лучшего инспектора ДПС выбрали в Нижегородской области

В Нижегородской области определили победителя регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников дорожно-патрульной службы на звание «Лучший по профессии». Проведение соревнований приурочили к празднованию 90-летия Госавтоинспекции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
На конкурс прибыли 19 сотрудников ДПС, которые ранее победили в районных этапах. Участники продемонстрировали теоретические знания ПДД, навыки стрельбы из табельного оружия, оказания первой помощи, регулирования движения и скоростного маневрирования. По итогам всех испытаний победу одержал инспектор ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду старший лейтенант полиции Дмитрий Масанкин.
Теперь нижегородец представит регион на всероссийском финале конкурса. Соревнования пройдут с 21 по 27 июня 2026 года на базе Орловского юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова.
