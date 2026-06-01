19-летняя жительница Балахны пошла на кражу по указанию мошенников

Мошенники заставили 19-летнюю студентку из Балахны пойти на кражу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Сначала девушке поступил звонок якобы из вуза, а затем — от «полицейских». Последние настояли на декларировании сбережений родителей: она перевела деньги на неизвестные счета.
Далее она продолжила общение с аферистами по видеосвязи. «Кураторы» убедили ее поучаствовать в мнимой спецоперации. По указанию злоумышленников девушка разбила окно веранды, пробралась в частный дом «преступника» в Нижнем Новгороде и забрала оттуда наличку и ювелирные изделия. Краденое она сдала в ломбард, а вырученные средства отправила мошенникам.
Девушка стала фигуранткой уголовного дела по факту кражи. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Полиция проверяет ее на причастность к аналогичным эпизодам.
