19-летняя жительница Балахны пошла на кражу по указанию мошенников

Сначала она «задекларировала» сбережения родителей.

Источник: Живем в Нижнем

Мошенники заставили 19-летнюю студентку из Балахны пойти на кражу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сначала девушке поступил звонок якобы из вуза, а затем — от «полицейских». Последние настояли на декларировании сбережений родителей: она перевела деньги на неизвестные счета.

Далее она продолжила общение с аферистами по видеосвязи. «Кураторы» убедили ее поучаствовать в мнимой спецоперации. По указанию злоумышленников девушка разбила окно веранды, пробралась в частный дом «преступника» в Нижнем Новгороде и забрала оттуда наличку и ювелирные изделия. Краденое она сдала в ломбард, а вырученные средства отправила мошенникам.

Девушка стала фигуранткой уголовного дела по факту кражи. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Полиция проверяет ее на причастность к аналогичным эпизодам.

Ранее мы писали, что «иностранец» с сайта знакомств обманул жительницу Шахуньи на 2,8 млн рублей.