Калининградский учёный объяснил, почему на Балтике загар не такой, как на юге

Загар после отдыха на побережье Балтийского моря обычно получается светло-коричневым, с оливковым оттенком, а на юге — от золотистого до бронзового. Об этом, ссылаясь на доктора медицинских наук, доцента кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК «Институт медицины и наук о жизни» БФУ им. И. Канта Андрея Тарасова, пишет РИА Новости в понедельник, 1 июня.
Оттенок загара зависит от времени, проведённого на солнце, и от того, насколько высоко оно стоит над горизонтом. Поэтому после отдыха у Балтийского моря кожа обычно темнеет иначе, чем после поездки на юг.
«На юге солнце находится высоко над горизонтом, поэтому кожа получает более интенсивное солнечное воздействие. Загар появляется быстро, становится тёмным и насыщенным. Но одновременно возрастает риск ожогов. Кожа просто не успевает полностью адаптироваться к такому ярко выраженному воздействию», — отметил Тарасов.
На севере же, в том числе на побережье Балтийского моря и в Калининградской области, солнце расположено ниже. Его лучи проходят через более толстый слой атмосферы.
