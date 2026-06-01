Калининградский учёный объяснил, почему на Балтике загар не такой, как на юге

На оттенок кожи влияет не только время, проведённое на солнце.

Загар после отдыха на побережье Балтийского моря обычно получается светло-коричневым, с оливковым оттенком, а на юге — от золотистого до бронзового. Об этом, ссылаясь на доктора медицинских наук, доцента кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК «Институт медицины и наук о жизни» БФУ им. И. Канта Андрея Тарасова, пишет РИА Новости в понедельник, 1 июня.

Оттенок загара зависит от времени, проведённого на солнце, и от того, насколько высоко оно стоит над горизонтом. Поэтому после отдыха у Балтийского моря кожа обычно темнеет иначе, чем после поездки на юг.

«На юге солнце находится высоко над горизонтом, поэтому кожа получает более интенсивное солнечное воздействие. Загар появляется быстро, становится тёмным и насыщенным. Но одновременно возрастает риск ожогов. Кожа просто не успевает полностью адаптироваться к такому ярко выраженному воздействию», — отметил Тарасов.

На севере же, в том числе на побережье Балтийского моря и в Калининградской области, солнце расположено ниже. Его лучи проходят через более толстый слой атмосферы.

