Движение транспорта по улице Нестерова закрыто

Движение транспорта в районе дома № 8 по улице Нестерова в Нижнем Новгороде закрыто в понедельник, 1 июня, из-за проведения аварийных работ на инженерных сетях. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Объехать зону аварийных работ можно по прилегающим улицам. Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Движение транспорта по улице Нестерова будет возобновлено после окончания работ.
Ранее сообщалось, что четыре светофора не работает сегодня в Нижнем Новгороде.