В Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией

В Белграде ведут дискуссии по поводу вероятной отмены безвизового режима с Россией для вхождения в Евросоюз, заявил глава комитета Скупщины по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич.
«Вопрос визового режима с РФ обсуждается в качестве выполнения этих глав и подглав требований Брюсселя, которые включают и введение виз для граждан России. Есть заявления, чтобы к концу 2026 сделать все это», — процитировали его «Известия».
При этом политик выразил сомнение в том, что Белград пойдет на такой шаг в ближайшее время:
«Я считаю, что мы далеко от вступления в ЕС и от отмены визового режима, потому что властям в Сербии только этого еще не хватало для полной капитуляции, которая влечет за собой усугубление ситуации в Сербии и критическую потерю поддержки среди населения», — отметил Драган Станоевич.
Напомним, Сербия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году, а статус кандидата на вступление страна получила в 2012-м. В октябре 2025 года депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию, согласно которой вступление Сербии в Евросоюз невозможно без присоединения Белграда к санкциям против России.
