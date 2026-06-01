В Красноярском крае открыли новую пожарную часть за 40 млн рублей

В поселке Первоманск Манско-Уярского округа открыли новое здание пожарной части № 243 краевой противопожарной охраны. Об этом сообщили в агентстве по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края.

На строительство современного пожарного депо из краевого бюджета выделили более 40 млн рублей. Здание рассчитано на три пожарные машины.

В новой части предусмотрели помещения для работы личного состава, хранения техники и оборудования, а также отдыха сотрудников после боевого дежурства. На вооружении подразделения находятся две пожарные автоцистерны. Пожарная часть полностью укомплектована штатом. Здесь работают 17 специалистов.

Отдельное внимание уделили подготовке огнеборцев. В распоряжении личного состава есть полный комплект спортивного снаряжения. Кроме того, подразделение стало первым в Красноярском крае, где оборудовали не только учебную башню, но и современную полосу препятствий длиной 100 метров.

Новая пожарная часть будет обслуживать 10 населенных пунктов, где проживают около 3,5 тыс. человек. Также в зоне ответственности подразделения находятся более 36 садовых обществ. При необходимости огнеборцы смогут выезжать еще в 13 поселков Красноярского края.

В агентстве отметили, что новое здание позволит улучшить условия работы пожарных и повысить готовность подразделения к оперативному реагированию на происшествия в населенных пунктах и садовых территориях.