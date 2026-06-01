Бронзовую фигурку суслика-педагога установили в Красноярске

Фигурка суслика-педагога установлена на территории детского дома-лицея имени Хазрета Совмена в Красноярске. 21-я по счету бронзовая композиция стала самой многочисленной — компанию учителю в ней составили дети. Подарок в виде скульптуры сделал меценат и почетный гражданин города и края Хазрет Совмен ко дню рождения лицея, которому сегодня исполняется 23 года. Имена четырем сусликам должны придумать сами лицеисты, такое задание они получили на летние каникулы. Зайти на территорию учреждения и посмотреть на скульптуру сможет любой житель города. Для этого нужно позвонить в домофон и сказать кодовое слово: «суслики». Скульптор, автор проекта Андрей Кошелев, в беседе с НКК сообщил, что в планах еще установка как минимум 10 сусликов в Красноярске.