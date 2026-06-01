Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средняя зарплата сварщика в ЮФО достигла 193,9 тысяч рублей

По состоянию на май 2026 года средняя зарплата сварщика в регионах Южного Федерального округа составила 193,9 тыс. руб. Это следует из данных сервиса hh.ru, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

Источник: Коммерсантъ

По состоянию на май 2026 года средняя зарплата сварщика в регионах Южного Федерального округа составила 193,9 тыс. руб. Это следует из данных сервиса hh.ru, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

В рейтинге по уровню дохода профессия сварщика находится на втором месте. Первую строчку рейтинга занимает вакансия агента по недвижимости (200,2 тыс. руб.), третью — руководитель строительного проекта (180 тыс. руб.).

Замыкают рейтинг профессии инженера по охране труда (74 тыс. руб.), инженера по эксплуатации (76 тыс. руб) и сантехника (72,6 тыс. руб.).