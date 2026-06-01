Лихачев, Волоцков и Гимбатов в лидерах предварительного голосования в Госдуму

Более 195 тысяч жителей Волгоградской области приняли участие в предварительном голосовании «Единой России».

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде губернатор Андрей Бочаров в понедельник утром, 1 июня провел заседание регионального оргкомитета «Единой России». На нем подвели итоги завершившегося 31 мая в регионе предварительного голосования. В нем отбирали кандидатов для выдвижения на предстоящих выборах в Госдуму, региональный парламент и органы местного самоуправления. В лидерах большинство уже знакомых волгоградцам политиков.

Как сообщил губернатор, свой голос в поддержку того или иного из 53 кандидатов на платформе предварительного голосования оставили 195,6 тысячи жителей области.

— Это достаточно больше количество, — подчеркнул Андрей Бочаров. В ближайшее время он встретится со всеми кандидатами, чтобы обсудить с ними их предложения по развитию региона.

Среди лидеров голосования действующие депутаты Евгений Москвичев, Алексей Волоцков, Андрей Гимбатов, Виталий Лихачев, глава Волгограда Владимир Марченко, директор МАУ «Информационное агентство Волгограда» Евгений Князев, депутат облдумы Зина Мержоева, директор филиала Центра «ВОИН» Игорь Воробьев и другие кандидаты, среди которых есть и медсестра, и участник СВО.

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
