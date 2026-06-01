Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Советскую электричку пустят из Нижнего Новгорода в Семенов 3 июня

Состоится торжественная презентация состава.

Источник: Живем в Нижнем

3 июня на нижегородском железнодорожном вокзале состоится презентация ретроэлектрички ЭР9Е. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Восстановленный советский состав совершит свой первый рейс в Семенов. Отправление запланировано в 13:20.

Электропоезд состоит из четырех вагонов, каждый из которых стилизовали определённой темой: «Ну, погоди!», «Назад в СССР», «Высоцкий», «Любовь и голуби». Также в них разместили подлинные предметы советской эпохи.

Ожидается, что ретроэлектричка ЭР9Е будет курсировать по популярным туристическим маршрутам ГЖД. Ее также планируют задействовать для перевозки организованных групп к местам проведения тематических мероприятий.

Ранее мы писали, что сдвоенную «Ласточку» запустят между Нижним Новгородом и Москвой в июне.

0+