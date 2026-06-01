Советскую электричку пустят из Нижнего Новгорода в Семенов 3 июня

3 июня на нижегородском железнодорожном вокзале состоится презентация ретроэлектрички ЭР9Е. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
Восстановленный советский состав совершит свой первый рейс в Семенов. Отправление запланировано в 13:20.
Электропоезд состоит из четырех вагонов, каждый из которых стилизовали определённой темой: «Ну, погоди!», «Назад в СССР», «Высоцкий», «Любовь и голуби». Также в них разместили подлинные предметы советской эпохи.
Ожидается, что ретроэлектричка ЭР9Е будет курсировать по популярным туристическим маршрутам ГЖД. Ее также планируют задействовать для перевозки организованных групп к местам проведения тематических мероприятий.
