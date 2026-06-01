Россияне смогут отслеживать судебные документы через портал госуслуг

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Граждане России с 1 июня могут отслеживать судебные документы через портал госуслуг, сообщает пресс-служба Верховного суда РФ.
«С сегодняшнего дня граждане России могут отслеживать судебные документы на едином портале государственных услуг», — отметили в пресс-службе.
Добавляется, что председатель Верховного суда Игорь Краснов «ориентировал нижестоящие инстанции на преимущественное использование электронных каналов связи», а на недавнем совещании по вопросам обеспечения деятельности мировой юстиции заявил, что «это позволит гражданам знать о судебных процессах, в которые они вовлечены, сторонам — оперативно получать извещения и документы».