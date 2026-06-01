На юге России растет количество комаров-разносчиков ЛНЗ

Санитарные врачи Ростовской области предупредили население о растущем количестве комаров, которые могут переносить вирус лихорадки Западного Нила (ЛНЗ). Как сообщает Привет-Ростов, на увеличение численности насекомых повлияли погодные условия.

— В Ростовской области выявлены комары, которые могут переносить ЛНЗ. По данным надзорных служб, существует риск дальнейшего роста популяции комаров в летний период. Это связано с благоприятными условиями для их размножения после обильных дождей, — передает ростовское издание.

Снизить риск заражения вирусом жители юга России могут стандартными способами — средствами защиты от укусов насекомых (репелленты) и ношением закрытой одежды. Особое внимание рекомендуется уделять самочувствию после укусов. К врачам необходимо обращаться сразу же при появлении температуры, слабости или других необычных симптомов.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о случаях заражения жителей Волгоградской области лихорадкой Ку.

Фото: сгенерировано ИИ.