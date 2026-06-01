Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае браконьеры выловили четырёх осетров на 1,3 млн рублей

Двое жителей незаконно выловили краснокнижную рыбу на Амуре возле села Бельго.

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело после незаконного вылова краснокнижных осетров на реке Амур, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

Нарушение выявили сотрудники Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуры во время рейда вместе с контролирующими и правоохранительными органами.

По данным ведомства, в районе села Бельго двое местных жителей на моторной лодке с помощью плавной сети «ахан» без разрешительных документов добыли четырёх амурских осетров.

Незаконный улов удалось вернуть в естественную среду обитания. Амурский осётр относится к особо ценным видам водных биологических ресурсов и находится под запретом на вылов.

Причинённый государству ущерб оценён в 1,3 млн рублей.

По постановлению природоохранного прокурора возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ. Речь идёт о незаконной добыче особо ценных водных биологических ресурсов, занесённых в Красную книгу России, совершённой группой лиц по предварительному сговору.