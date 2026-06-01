В Хабаровском крае браконьеры выловили четырёх осетров на 1,3 млн рублей

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело после незаконного вылова краснокнижных осетров на реке Амур, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
Нарушение выявили сотрудники Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуры во время рейда вместе с контролирующими и правоохранительными органами.
По данным ведомства, в районе села Бельго двое местных жителей на моторной лодке с помощью плавной сети «ахан» без разрешительных документов добыли четырёх амурских осетров.
Незаконный улов удалось вернуть в естественную среду обитания. Амурский осётр относится к особо ценным видам водных биологических ресурсов и находится под запретом на вылов.
Причинённый государству ущерб оценён в 1,3 млн рублей.
По постановлению природоохранного прокурора возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ. Речь идёт о незаконной добыче особо ценных водных биологических ресурсов, занесённых в Красную книгу России, совершённой группой лиц по предварительному сговору.