Жителей Хабаровского края приглашают рассказать о героях-дальневосточниках

Жителей Хабаровского края приглашают к участию в масштабных патриотических проектах. Конкурсы «Брат на смену брату: традиция продолжается!» и «Герои Хасана на карте многонациональной России» нацелены на сохранение исторической памяти о героях — защитниках дальневосточных земель, трудовых династиях и формировании чувства патриотизма у жителей региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Прием работ от претендентов на участие продлится до 13 июля.
Конкурс «Брат на смену брату: традиция продолжается!» посвящён Году единства народов России. Участникам предлагают рассказать о представителях военных и трудовых династий и современных героях. Особое внимание уделяется работам, основанным на архивных материалах и личных семейных историях. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте.
Школьники, студенты, молодёжь и взрослые могут прислать на суд жюри научные статьи, экскурсии, графические романы, сценарии аудиоспектаклей, настольные и видеоигры. Работы будут оценивать в трех номинациях:
«Продолжатели традиции братьев Котельниковых в многонациональной России» — работы о земляках-пограничниках, моряках-тихоокеанцах, военнослужащих 5-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной ордена Жукова армии, о военных и трудовых династиях, о дружбе и единстве, проявленных в Афганистане, Чечне, Сирии, СВО и в мирное время. «Приморье — край Героев» — исследовательские и творческие работы о Героях Советского Союза, Героях России и Героях Приморья, их боевом и трудовом пути, а также экскурсии и маршруты по местам, увековечившим их имена. «На службе Отечеству» — работы о духовно-просветительской деятельности и влиянии духовно-нравственного просвещения на воспитание патриотизма.
Конкурс «Герои Хасана на карте многонациональной России» посвящён событиям у озера Хасан 1938 года. Подать заявку и ознакомиться с подробными условиями участия можно на официальном сайте.
Участникам — от школьников до семейных команд предлагают изучить историю родственников или земляков — участников событий, собрать архивные материалы, на основе которых создать видео, эссе, экскурсию или настольную игру. Лучшие проекты войдут в специальный справочник и карту, посвящённую героям Хасана.