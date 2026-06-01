Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

20 пляжей и зон отдыха открылись в Нижнем Новгороде с 1 июня

На береговые зоны уже завезли новый песок, а донья водоемов успешно обследованы.

Источник: Нижегородская правда

С 1 июня в Нижнем Новгороде начался летний купальный сезон. Городские пляжи и зоны отдыха уже готовы для посетителей, сообщили в департаменте благоустройства городской администрации.

Пляжные зоны отдыха будут работать с 1 июня по 31 августа. Водолазы успешно обследовали донья водоемов, а на береговые зоны завезли новый песок. Территории отчистили от мусора, а скамейки, кабины для переодевания и игровые комплексы отремонтировали и покрасили.

Перечень муниципальных пляжей и зон отдыха.

В Автозаводском районе открыли два пляжа на территории Автозаводского парка (озера Парковое 1 и 2 очереди) и две зоны отдыха на реке Ока по улице Фучика и на Пермяковском озере.

В Канавинском районе можно посетить пляжи на Больничном (Московское шоссе) и Сортировочном озерах (улица Архангельская и «Березовая роща»). Одна зона отдыха открыта на Мещерском озере.

Одна пляжная зона доступна в Кстовском районе — на реке Кудьма в микрорайоне «Вишенки». В Ленинском районе можно искупаться на Силикатном озере у домов № 19Б и № 23 по проспекту Ленина, а также в реке Ока в затоне им. 25 лет Октября.

Жители Нижегородского района могут отдохнуть на набережной Грибного канала на Волге, а жители Приокского района — на озере № 1 Щелоковского хутора.

В Советском районе открыты пляж на озере № 3 Щелоковского хутора и зона отдыха на озере № 2 Щелоковского хутора. Еще четыре пляжа доступны в Сормове — на Пестичном, Лунском и Светлоярском озерах (улицы Мокроусова и Гаугеля).

Ранее на сайте pravda-nn.ru объяснили, почему нижегородцам запрещено купаться на Мещерском пляже.