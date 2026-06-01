20 пляжей и зон отдыха открылись в Нижнем Новгороде с 1 июня

С 1 июня в Нижнем Новгороде начался летний купальный сезон. Городские пляжи и зоны отдыха уже готовы для посетителей, сообщили в департаменте благоустройства городской администрации.
Пляжные зоны отдыха будут работать с 1 июня по 31 августа. Водолазы успешно обследовали донья водоемов, а на береговые зоны завезли новый песок. Территории отчистили от мусора, а скамейки, кабины для переодевания и игровые комплексы отремонтировали и покрасили.
Перечень муниципальных пляжей и зон отдыха.
В Автозаводском районе открыли два пляжа на территории Автозаводского парка (озера Парковое 1 и 2 очереди) и две зоны отдыха на реке Ока по улице Фучика и на Пермяковском озере.
В Канавинском районе можно посетить пляжи на Больничном (Московское шоссе) и Сортировочном озерах (улица Архангельская и «Березовая роща»). Одна зона отдыха открыта на Мещерском озере.
Одна пляжная зона доступна в Кстовском районе — на реке Кудьма в микрорайоне «Вишенки». В Ленинском районе можно искупаться на Силикатном озере у домов № 19Б и № 23 по проспекту Ленина, а также в реке Ока в затоне им. 25 лет Октября.
Жители Нижегородского района могут отдохнуть на набережной Грибного канала на Волге, а жители Приокского района — на озере № 1 Щелоковского хутора.
В Советском районе открыты пляж на озере № 3 Щелоковского хутора и зона отдыха на озере № 2 Щелоковского хутора. Еще четыре пляжа доступны в Сормове — на Пестичном, Лунском и Светлоярском озерах (улицы Мокроусова и Гаугеля).
Ранее на сайте pravda-nn.ru объяснили, почему нижегородцам запрещено купаться на Мещерском пляже.