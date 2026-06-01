Дети волгоградских чекистов прошли полосу препятствий в игре «Зарница»

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области в преддверии Дня защиты детей состоялась военно-патриотическая игра «Зарница».
Как сообщили в УФСБ по Волгоградской области, по традиции на природу выехали.
семьи сотрудников управления со своими детьми.
Выходной на свежем воздухе прошел активно и с пользой. Старт «Зарнице» дали.
руководство управления и ветераны ведомства. Над площадкой, где проходили соревнования, был поднят флаг России. Ребята в возрасте от 10 до 16 лет в.
составе семи команд прошли особую полосу.
препятствий, посоревновались в игре в лазертаг, приняли участие в конкурсах с.
применением атрибутов военной службы.
Участники соревнований примерили на себя.
и роль операторов БПЛА. Мастер-класс для юных игроков провели курсанты и.
сотрудники Волгоградской академии МВД. А для детей от 5 до 10 лет была.
подготовлена развлекательная программа с аниматорами.
Победителей и призеров наградили ценными подарками, а все.
участники получили на память об участии в «Зарнице» сувениры.
Фото УФСБ по Волгоградской области.