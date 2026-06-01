WSJ назвала, что необычного в результатах медосмотра Трампа

Лечащий врач республиканца Шон Барбабелла ранее опубликовал меморандум, в котором подчеркнул, что Трамп «остается в отличном здравии, демонстрируя сильную сердечную, легочную, неврологическую и общую физическую функции», а его «сердечный возраст» на 14 лет моложе фактического, который составляет 79 лет.
Однако в меморандуме не хватает ключевой информации, которая подтвердила бы эти выводы, в частности, УЗИ сонных артерий, говорится в публикации WSJ.
Техасский сосудистый хирург Уильям Шутце рассказал изданию, что в отчете также не указано, какое количество бляшек у президента, «потому что почти у всех нас есть некоторое их накопление».
Кроме того, в отчете почти нет упоминаний о проблемах, которые были у Трампа ранее, включая отеки нижних конечностей. Хотя в документе указано «улучшение по сравнению с прошлым годом», причина этих изменений не названа. Также в меморандуме не упоминается сыпь на шее Трампа, появившаяся в марте.
