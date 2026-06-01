Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ назвала, что необычного в результатах медосмотра Трампа

Отчет о результатах медицинского обследования президента США Дональда Трампа недостаточно конкретен и лишен подробностей состояния главы государства, пишет The Wall Street Journal (WSJ), опросив экспертов. В частности, там отсутствуют детали результатов тестов на сердечно-сосудистую систему, говорится в статье.

Источник: Reuters

Лечащий врач республиканца Шон Барбабелла ранее опубликовал меморандум, в котором подчеркнул, что Трамп «остается в отличном здравии, демонстрируя сильную сердечную, легочную, неврологическую и общую физическую функции», а его «сердечный возраст» на 14 лет моложе фактического, который составляет 79 лет.

Однако в меморандуме не хватает ключевой информации, которая подтвердила бы эти выводы, в частности, УЗИ сонных артерий, говорится в публикации WSJ.

Техасский сосудистый хирург Уильям Шутце рассказал изданию, что в отчете также не указано, какое количество бляшек у президента, «потому что почти у всех нас есть некоторое их накопление».

Кроме того, в отчете почти нет упоминаний о проблемах, которые были у Трампа ранее, включая отеки нижних конечностей. Хотя в документе указано «улучшение по сравнению с прошлым годом», причина этих изменений не названа. Также в меморандуме не упоминается сыпь на шее Трампа, появившаяся в марте.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше