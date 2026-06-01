Где и когда волгоградцев будут ждать в мобильных офисах в июне?

Жители смогут задать волнующие их вопросы о НДФЛ, имущественных налогах, льготах или вычетах.

Работа выездных офисов ФНС позволяет жителям волгоградского региона не тратить время на поездку в инспекцию.

График ближайших выездов уже известен.

10 июня с 11:00 до 13:00 мобильный офис будет работать в станице Клетской на ул. Чистякова, 25.

11 июня с 09:00 до 11:00 специалисты приедут в город Волжский — в МФЦ на ул. Оломоуцкой, 68.

16 июня с 10:00 до 12:00 представители регионального управления ФНС выдвинутся в рабочий поселок Октябрьский, прием пройдет на ул. Дзержинского, 4.

В этот же день с 12:30 до 14:30 налоговики будут работать в городе Котельниково на ул. Ленина, 31.

17 июня с 09:00 до 12:00 — в Молодежном центре города Фролово на ул. Фроловская, 6.

18 июня с 10:00 до 13:00 прием пройдет в МФЦ Дзержинского района Волгограда на пр. Жукова, 125.

18 июня с 14:00 до 17:00 — в гипермаркете «Лента» на пр. Университетском, 105ю.

19 июня с 14:30 до 16:30 — в МФЦ Тракторозаводского района на ул. Николая Отрады, 26а.

В этот же день с 10:00 до 15:00 выезд состоится в село Ольховка, жителей будут ждать на ул. Комсомольская, 9.

На встречах жители смогут задать волнующие их вопросы: о налоге на доходы физических лиц, об имущественных налогах, о том, как получить льготы или вычеты. Также специалисты расскажут о налоге на профессиональный доход и о введении с 2026 года единого документа учёта.

Кроме того, сотрудники налоговой проверят, есть ли у человека задолженность, и при необходимости выдадут квитанции для её оплаты. А ещё — познакомят с возможностями электронных сервисов ФНС и помогут желающим получить доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц».