Euractiv: ЕС может снять временную защиту с украинских мужчин призывного возраста

Как сообщает Euractiv, среди предложений, которые рассматривают чиновники, — отмена временной защиты для мужчин, подлежащих мобилизации, а также для тех граждан Украины, кто покинул страну незаконно. Издание отмечает, что ряд европейских государств встревожен ростом числа украинцев призывного возраста среди прибывающих в ЕС. Некоторые правительства полагают, что изменение текущих правил могло бы помочь Украине, которая испытывает трудности с мобилизацией.
Издание напоминает: в 2025 году Еврокомиссия уже призывала страны — члены ЕС готовиться к постепенному отказу от системы временной защиты. Обсуждение возможной реформы запланировано на текущую неделю.
По данным на март 2026 года, статус временной защиты в Евросоюзе получили 4,33 миллиона граждан Украины. Больше всего их, по информации Euractiv, находится в Германии — 1,27 миллиона человек, в Польше — свыше 961 тысячи, в Чехии — 379 тысяч. Среди обладателей статуса 43,3% — женщины, 30,1% — дети, 26,6% — мужчины.