Euractiv: ЕС может снять временную защиту с украинских мужчин призывного возраста

Как сообщает Euractiv, среди предложений, которые рассматривают чиновники, — отмена временной защиты для мужчин, подлежащих мобилизации, а также для тех граждан Украины, кто покинул страну незаконно. Издание отмечает, что ряд европейских государств встревожен ростом числа украинцев призывного возраста среди прибывающих в ЕС. Некоторые правительства полагают, что изменение текущих правил могло бы помочь Украине, которая испытывает трудности с мобилизацией.