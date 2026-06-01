Euractiv: ЕС может снять временную защиту с украинских мужчин призывного возраста

В Евросоюзе обсуждают возможность лишения украинских мужчин призывного возраста статуса временной защиты. Об этом пишет портал Euractiv со ссылкой на внутренние документы Совета ЕС, сообщают «Ведомости».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Система временной защиты заработала в 2022 году. Она дает украинцам право жить и работать в странах Евросоюза без прохождения местных процедур получения убежища. Сейчас действие этой директивы продлено до марта 2027 года, уточняют «Ведомости».

Как сообщает Euractiv, среди предложений, которые рассматривают чиновники, — отмена временной защиты для мужчин, подлежащих мобилизации, а также для тех граждан Украины, кто покинул страну незаконно. Издание отмечает, что ряд европейских государств встревожен ростом числа украинцев призывного возраста среди прибывающих в ЕС. Некоторые правительства полагают, что изменение текущих правил могло бы помочь Украине, которая испытывает трудности с мобилизацией.

Издание напоминает: в 2025 году Еврокомиссия уже призывала страны — члены ЕС готовиться к постепенному отказу от системы временной защиты. Обсуждение возможной реформы запланировано на текущую неделю.

По данным на март 2026 года, статус временной защиты в Евросоюзе получили 4,33 миллиона граждан Украины. Больше всего их, по информации Euractiv, находится в Германии — 1,27 миллиона человек, в Польше — свыше 961 тысячи, в Чехии — 379 тысяч. Среди обладателей статуса 43,3% — женщины, 30,1% — дети, 26,6% — мужчины.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше