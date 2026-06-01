Более тысячи подростков выйдут на работу в Трудовом отряде главы Красноярска

В Красноярске 1 июня стартует летний сезон Трудового отряда главы города. Об этом сообщили в администрации города.
К работе в разных районах приступят более тысячи подростков. Перед началом сезона ребята проходят инструктажи по технике безопасности, знакомятся с командирами отделений и бригадирами. Торжественное открытие пройдет 11 июня в 10:00 у стелы «Город трудовой доблести».
В июне в Красноярске будут работать более 70 бригад по разным направлениям. Самыми многочисленными станут мобильные бригады. Подростки будут очищать улицы от мусора и незаконной рекламы. Также бойцы займутся озеленением города и высадкой цветов на клумбах.
Продолжат работу профильные команды. Социальные бригады помогут пожилым красноярцам и людям с ограниченными возможностями здоровья по хозяйству. Швейные бригады будут изготавливать изделия для участников специальной военной операции, а зоозащитные займутся уходом за животными в приютах.
Также летом начнут работать художественные и медиабригады. Ребята смогут попробовать себя в создании городских арт объектов, фото и видеосъемке. Отдельным направлением остаются корпоративные бригады, которые появились в прошлом году. Их участники будут работать на площадках крупных городских компаний, знакомиться с корпоративной средой и получать практический опыт.
Для бойцов подготовили образовательную программу. В течение сезона подростки смогут участвовать в спортивных и интеллектуальных соревнованиях «Летний кубок». Отделения Трудового отряда будут состязаться в волейболе, настольном теннисе, гольфе и других дисциплинах.
«Для многих ребят лето в Трудовом отряде это намного больше, чем просто работа. Здесь появляются первые друзья, первые серьёзные достижения, первые заработанные деньги и чувство, что ты действительно делаешь что-то важное для города», — отметил Роман Витенко, командир Трудового отряда.
Набор бойцов на июль пройдет 15 июня в 09:00 на сайте отряд.мымолодые.рф. Следить за новостями, датами наборов и летними активностями можно в группе Трудового отряда во «ВКонтакте».