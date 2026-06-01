В Екатеринбурге покажут работы художника Франциско Инфанте

Выставка получила название «Франциско Инфанте и Нонна Горюнова. Метафора, метафизика, метаморфоза». В залах представят раннюю живопись, графику и эскизы проектов. Кроме того, будут выставлены работы из цикла «Артефакты», где фотография сливается воедино с инсталляцией. Над циклом авторы работают более 40 лет. Познакомиться с творчеством Инфанте и Горюновой можно будет до 23 августа.