Путин поручил рассмотреть вопрос о капремонте объектов культурного наследия

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос об отнесении капремонта объектов культурного наследия, не являющихся многоквартирными домами, к числу работ, на которые не распространяются особые требования при условии, если такие работы не затрагивают предмет охраны и не угрожают сохранению историко-культурной ценности.