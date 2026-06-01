Как велопрогулки снижают риск болезней сердца на 50%?

Врачи объяснили, почему даже недолгая поездка помогает бороться с тревогой и депрессией.
Эксперты канала «Здоровое долголетие» рассказали, как сделать, чтобы велосипедный спорт объединил семью и помог укрепить здоровье.
«Самое приятное, что колёсный спорт может объединить поколения, — отмечают эксперты. — Малыши поведут самокат, подростки покатаются на роликах, взрослые сядут на велосипеды — всем будет хорошо!».
Это полезно, так как помогает укрепить сердце и сосуды.
"Регулярные поездки снижают риск ишемической болезни сердца почти на 50%, улучшают кровообращение и тренируют сердечную мышцу, — объясняют эксперты.
— К тому же колёсный спорт хорош для суставов и спины. Это отличная кардиотренировка без ударной нагрузки на колени (в отличие от бега). Катание укрепляет мышечный корсет и помогает держать осанку".
Если вас мучает тревога, дурное настроение, хандра — садитесь на велосипед. Даже недолгая прогулка уменьшает тревожность и помогает бороться с депрессией, убеждают врачи.
Чтобы поездка не стала стрессом, не забывайте о правилах безопасности.
"Надевать шлем — это обязательно, — подчёркивают эксперты. — Падение на асфальт может привести к тяжёлой травме, а шлем снижает этот риск кратно. Полный комплект защиты — наколенники, налокотники и защита запястий. Они спасут от ссадин и переломов.
Дети до 7−8 лет должны кататься только под присмотром взрослых и исключительно по тротуарам или в парках. Дошкольникам понадобится и защита рук и голеней.
Пожилым людям для катания лучше выбрать ровные, спокойные маршруты в парках, без резких ускорений, гонок и опасных спусков. Для них такая умеренная нагрузка очень полезна: она улучшает координацию и помогает удерживать равновесие, что служит профилактикой падений и переломов.
Конечно, если у вас уже есть острые проблемы с сердцем, давлением или суставами, то обязательно посоветуйтесь с врачом относительно допустимости для вас велосипедных прогулок".