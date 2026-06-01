Оплату проезда в Нижнем Новгороде защитят от сбоев

‎Технологическая платформа, которая ежедневно обрабатывает платежи за проезд в Нижнем Новгороде, в ближайшие три года будет кардинально перестроена. ИТ-инфраструктура платежного сервиса «Ситикард» будет полностью перенесена на мощности MWS Cloud — соответствующее соглашение подписано на ЦИПР. Об этом сообщает пресс-служба компании МТС. ‎ ‎Документ предполагает трехлетнюю дорожную карту по модернизации: первым шагом станет полный аудит текущих платформ, после чего команды приступят к проектированию новых мощностей. Для этого будут сформированы смешанные рабочие группы, а к решению наиболее специфичных задач планируют привлекать независимых отраслевых экспертов. ‎ ‎Основная практическая цель партнерства — избавить привычные платежные сервисы от «узких горловин». Речь идет не только о миграции данных в облачную среду, но и о перестройке архитектуры под резкие пиковые нагрузки (например, в часы пик или во время массовых мероприятий). Кроме того, в планах компаний — внедрение элементов искусственного интеллекта: нейросети возьмут на себя рутинную обработку запросов и мониторинг состояния систем, чтобы люди могли сосредоточиться на развитии, а не на решении текущих сбоев. ‎ ‎Особый акцент в соглашении сделан на безопасности и прозрачности процессов. В перспективе к проекту могут подключиться дочерние и смежные структуры партнеров — это позволит масштабировать успешные решения на другие регионы или смежные городские сервисы. ‎ ‎Комментируя сделку, коммерческий директор MWS Александр Чеснавский назвал ее логичным этапом эволюции городских ИТ-систем: «Мы даем не абстрактные “облака”, а проверенные инструменты ИИ и мощности. Наша цель — сделать сложные технологии незаметной основой для миллионов поездок».