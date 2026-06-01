Арбитражный суд Ростовской области поддержал проектировщика в споре с минстроем

Ростовский проектировщик оспорил в суде решение минстроя о расторжении контракта.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Ростовской области признал недействительным решение донского минстроя об отказе от государственного контракта с проектной организацией, которая занималась созданием проекта реконструкции школы в Милютинском районе. Об этом сообщает «Город N».

По информации издания, контракт стоимостью 4,5 млн рублей был заключен в мае 2024 года, но работы не были выполнены в срок, и это привело к отказу от сотрудничества со стороны министерства в августе 2025 года.

На слушаниях в суде представители проектной организации заявили, что простой произошел из-за невозможности реализовать задание заказчика. Оказалось, территория школы попадала в охранную зону регионального памятника культуры (православной церкви) и защитную зону другого памятника. Подрядчик сообщил о препятствиях, но задание не изменили.

В 2025 году из-за ситуации с реконструкцией школы в УФАС рассматривали собирались включить проектировщика в реестр недобросовестных подрядчиков, но в итоге выяснилось, что компания вела себя добросовестно. К такому же решению пришли и в Арбитражном суде Ростовской области. Суд обязал министерство вернуть компании ранее оплаченную госпошлину в 50 тысяч рублей.

