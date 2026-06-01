В Казани с 15 июня вводится постоплата на муниципальных парковках

С 15 июня в столице Татарстана запускается система постоплаты на муниципальных парковках. Нововведение позволит водителям вносить плату за стоянку до окончания текущих суток после завершения парковки. Решение направлено на устранение проблем, связанных с мобильной связью и доступом в интернет.