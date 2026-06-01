В Казани с 15 июня вводится постоплата на муниципальных парковках

Оплатить стоянку можно до конца текущих суток.

Источник: Комсомольская правда

С 15 июня в столице Татарстана запускается система постоплаты на муниципальных парковках. Нововведение позволит водителям вносить плату за стоянку до окончания текущих суток после завершения парковки. Решение направлено на устранение проблем, связанных с мобильной связью и доступом в интернет.

Плата взимается в будние дни с 8:00 до 19:00. В остальное время парковка бесплатна. Первые 15 минут стоянки также не тарифицируются. Оплатить можно через паркоматы, SMS, мобильные приложения «Горпарковки», «Казанский паркинг», «Карта жителя Татарстана», официальный сайт, Телеграм-бот и QR-коды.

Новый механизм позволит производить оплату через приложение или веб-портал до 23:59 текущих суток. После завершения пилотного периода власти оценят востребованность услуги и доработают сервисы.

Напомним, около ЦУМа в Казани вместо парковки обустроят фонтаны. Новое пространство задумано как зона для прогулок и отдыха горожан.