В Прикамье в период нереста рыбакам грозят штрафы до миллиона

Если вы заметили браконьера необходимо сообщить в полицию.

Штрафы до миллиона рублей и уголовное дело грозит за рыбалку в период нереста, сообщили в администрации Пермского муниципального округа.

На реках, озёрах и прудах края ловить рыбу запрещено с 15 апреля по 15 июня, на Воткинском водохранилище — с 1 мая по 10 июня, на Камском — с 5 мая по 15 июня.

На специальных нерестовых участках на обоих водохранилищах действует полный запрет. В остальных местах разрешена только береговая ловля на одну поплавочную или донную удочку с не более чем двумя крючками на человека.

За нарушение правил (например, ловлю с лодки спиннингом в запретное время) — штраф от 2 до 5 тысяч рублей. За использование сетей, экранов, остроги, электроудочек — уголовная статья. Штрафы от 300 тысяч до миллиона рублей, либо исправительные работы, либо лишение свободы до 5 лет.

Дополнительно придётся заплатить за каждую рыбу (в нерест — в двойном размере). Цены за одну рыбу:

судак — 6 610 рублей;

щука, сом, жерех — 1 850 рублей;

лещ, налим, язь, линь, чехонь, густера, синец — 1 000 рублей;

плотва, окунь, карась — 500 рублей;

остальная рыба — 200 рублей.

О браконьерах власти округа просят сообщать по телефону +7 (342) 212−83−42 или в полицию.