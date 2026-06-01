Хабаровский ХК «Амур» попрощался с четырьмя игроками

Руководство хабаровского хоккейного клуба «Амур», в рамках формирования нового состава команды, официально попрощалось с четырьмя игроками. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», со ссылкой на официальный канал «тигров» в мессенджере MAX, речь идёт о нападающих Евгении Свечникове и Артуре Гиздатуллине, а также о защитниках Иване Мищенко и Викторе Антипине.
— Парни, наш совместный путь был ярким и насыщенным на события. От 10 сезонов Артура Гиздатуллина до нескольких месяцев Виктора Антипина. Мы благодарны вам за добросовестную работу и эмоции, но хоккейная жизнь не стоит на месте. Спасибо, и до новых встреч! — напутствовало игрокам руководство хоккейного клуба «Амур».
Нападающий Евгений Свечников родился в Южно-Сахалинске, откуда переехал в Барнаул. В 12 лет оказался в подмосковном «Олимпийце». С 2011 года в системе хоккейного клуба «Ак Барс». Является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2016 года. Имеет большой опыт в НХЛ. Выступал за «Ак Барс» и «Торпедо». В составе «Амура» отыграл 34 матча, набрав 16 очков.
Защитник Иван Мищенко является воспитанником омского «Авангарда». В КХЛ дебютировал в составе владивостокского «Адмирала» в сезоне 2017/18. Успел поиграть за «Сочи», СКА и «Барыс». За прошлый сезон в составе «тигров» Иван Мищенко отыграл 65 матчей, в ходе которых забил шесть шайб и сделав 19 результативных передач.
Защитник Виктор Антипин закончил хоккейную школу магнитогорского «Металлурга». В системе клуба сначала выступал за молодёжную команду «Стальные лисы». Во взрослую «основу» перешёл в 2012 году и отыграл там до 2017 года, завоевав два Кубка Гагарина. После окончания контракта пробовал себя в НХЛ, после чего поступил в «Ладу». В «Амур» перешёл в начале 2026 года.
Нападающий Артур Гиздатуллин является воспитанником ДЮСШ «Нефтяник» Альметьевск. В сезонах 2014/15 — 2015/16 выступал за команду МХЛ «Чайка», после чего был обменян в хабаровский «Амур», где в составе «Амурских тигров» отыграл два сезона. После этого поступил в команду ВХЛ «Чэнтоу». Вернувшись в 2018 году в Хабаровск, стал выступать за «Амур» и за «Сокол» Красноярск. За последний сезон в 35 матчах набрал 8 очков.
Напомним, накануне вратарь Дамир Шаймарданов подписал двухсторонний контракт с руководством хабаровского хоккейного клуба «Амур». Спортсмен будет защищать ворота «тигров» ещё один игровой год. Кроме того, ранее стало известно о заключении контрактов с Егором Рыковым, Раулем Акмальдиновым, Егором Воронковым, Александром Филатьевым, Кириллом Ураковым, Олегом Ли и Кириллом Петьковым.