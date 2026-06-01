Хабаровский ХК «Амур» попрощался с четырьмя игроками

Нападающий Артур Гиздатуллин является воспитанником ДЮСШ «Нефтяник» Альметьевск. В сезонах 2014/15 — 2015/16 выступал за команду МХЛ «Чайка», после чего был обменян в хабаровский «Амур», где в составе «Амурских тигров» отыграл два сезона. После этого поступил в команду ВХЛ «Чэнтоу». Вернувшись в 2018 году в Хабаровск, стал выступать за «Амур» и за «Сокол» Красноярск. За последний сезон в 35 матчах набрал 8 очков.