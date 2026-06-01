Красноярская команда «Енисеюшка» стала чемпионом Европы по рафтингу

Красноярская женская команда «Енисеюшка» завоевала медали чемпионата Европы по рафтингу. Об этом сообщили в министерстве спорта Красноярского края.
Соревнования проходили на реке Врбас в городе Баня Лука в Боснии и Герцеговине. В них участвовали экипажи из 15 стран. В составе красноярской команды выступали Екатерина Кожанова, Валентина Кожанова, Инна Зиновьева и Тамара Чугунова.
По итогам чемпионата на счету «Енисеюшки» 9 медалей. Красноярские спортсменки завоевали 6 золотых и 3 серебряные награды. В спринте женская команда стала чемпионом Европы. Также красноярки отличились в смешанных экипажах. Инна Зиновьева и Тамара Чугунова в составе Mixed 2 выиграли золото, а Екатерина и Валентина Кожановы в Mixed 1 стали серебряными призерами.
В дисциплине RX среди женщин «Енисеюшка» снова заняла первое место. В смешанных командах Екатерина и Валентина Кожановы принесли российской сборной золото, а Инна Зиновьева и Тамара Чугунова серебро.
В слаломе красноярская команда также стала сильнейшей среди женских экипажей. В смешанных пятерках спортсменки из Красноярского края завоевали золото и серебро.