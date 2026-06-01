Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярская команда «Енисеюшка» стала чемпионом Европы по рафтингу

Красноярская женская команда «Енисеюшка» завоевала медали чемпионата Европы по рафтингу.

Красноярская женская команда «Енисеюшка» завоевала медали чемпионата Европы по рафтингу. Об этом сообщили в министерстве спорта Красноярского края.

Соревнования проходили на реке Врбас в городе Баня Лука в Боснии и Герцеговине. В них участвовали экипажи из 15 стран. В составе красноярской команды выступали Екатерина Кожанова, Валентина Кожанова, Инна Зиновьева и Тамара Чугунова.

По итогам чемпионата на счету «Енисеюшки» 9 медалей. Красноярские спортсменки завоевали 6 золотых и 3 серебряные награды. В спринте женская команда стала чемпионом Европы. Также красноярки отличились в смешанных экипажах. Инна Зиновьева и Тамара Чугунова в составе Mixed 2 выиграли золото, а Екатерина и Валентина Кожановы в Mixed 1 стали серебряными призерами.

В дисциплине RX среди женщин «Енисеюшка» снова заняла первое место. В смешанных командах Екатерина и Валентина Кожановы принесли российской сборной золото, а Инна Зиновьева и Тамара Чугунова серебро.

В слаломе красноярская команда также стала сильнейшей среди женских экипажей. В смешанных пятерках спортсменки из Красноярского края завоевали золото и серебро.