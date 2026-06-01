500 детей сотрудников комбината в Березниках отдохнут в лагерях здоровья

Более 500 детей сотрудников предприятия в Березниках отдохнут в летних оздоровительных лагерях.
На Усольском калийном комбинате стартовала летняя оздоровительная кампания. Финансирование поездок осуществляется при поддержке комбината: доля родительской платы составляет 10% от стоимости путёвки.
В этом году свои двери для ребят откроют оздоровительные центры «Сказка», «Чайка» и «Дружба» в Березниках, а также «Лесная сказка» в Соликамске. Первый заезд состоялся сегодня 31 мая.
«Полноценный отдых, оздоровление и досуг детей сотрудников нашей компании остаётся одним из приоритетных направлений социальной политики предприятия. Каждый год в период летней оздоровительной кампании дети отдыхают, укрепляют здоровье и творчески развиваются в детских оздоровительных центрах», — рассказала начальник отдела реализации социальных программ Наталья Суханова.
Предприятие неоднократно становилось победителем конкурса на лучшую организацию рабочих мест в Пермском крае, а в 2025 году вошло в ТОП-5 рейтинга лучших предприятий Пермского края по работе с молодёжью.