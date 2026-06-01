Кондиционер устоял в споре двух соседей в Хабаровском крае

В Хабаровском крае, в Бикине, сосед попытался через суд заставить демонтировать кондиционер, установленный в многоквартирном доме, сообщают Суды Хабаровского края.
По версии истца, оборудование создавало шум и вибрацию, мешающие нормальной жизни. Однако доказать это в суде не удалось.
Замеры уровня шума не проводились, других жалоб от жильцов не поступало, а признаков нарушения строительных норм специалисты не выявили.
Суд также отметил, что стены современных домов иногда демонстрируют не идеальную шумоизоляцию, но в данном случае «усиленный шум» остался только в ощущениях истца, тогда как объективных подтверждений не нашлось.
Дополнительно суд учёл, что между соседями давно тянется конфликт, а сам иск выглядит скорее продолжением спора, чем попыткой защитить права.
В итоге кондиционер остался на месте, а сосед — с отказом в иске.