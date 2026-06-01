Дмитрий Демешин посетил детский дом № 1 к Дню защиты детей

Накануне Международного дня защиты детей губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин посетил детский дом № 1 Хабаровска, отмечающий 130 летний юбилей. В учреждении воспитываются 47 детей в возрасте от 3 до 18 лет, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
В ходе визита глава региона поддержал IV благотворительный аукцион творческих работ воспитанников организаций для детей сирот. Дмитрий Демешин первым приобрёл картину «Тигр — хозяин тайги» Кристины Малышевой из Центра «Шанс». Воспитанница планирует направить средства в фонд помощи участникам СВО.
Губернатор поручил министру социальной защиты Александру Дорофееву вывести аукционы на новый уровень: проводить их на масштабных площадках с объединением детских домов края. Также предусмотрено участие воспитанников в Российско Китайском форуме с выставкой их картин.
Дмитрий Демешин пообщался с ребятами за чашкой чая, выслушал их планы на будущее и анонсировал осенью проведение в Хабаровске масштабного конкурса детского творчества. На спортивном стадионе глава региона поздравил юных футболистов детского дома № 1 с победой на олимпиаде и вручил им спортивные мячи и мороженое.
Губернатор напомнил о системе постинтернатного сопровождения выпускников детских домов до 23 лет — с предоставлением психологической, социальной и юридической помощи.
