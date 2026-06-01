Несовершеннолетние стали чаще нарушать закон в Хабаровском крае

Об этом заявили в региональной прокуратуре. На заседании обсудили, какие меры профилактики подростковой преступности применяются в Хабаровском крае. Вторым вопросом стало сопровождение несовершеннолетних иностранных граждан, которые не посещают образовательные учреждения. Также прокуроры разобрали недостатки работы учреждений, занимающихся профилактикой безнадзорности несовершеннолетних, а еще — выявляемые нарушения административного и миграционного законодательства. По итогам обсуждения выработали решения по проблемным вопросам — прокуратура края взяла их исполнение на контроль.