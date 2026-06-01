В Красноярском крае парень при заказе интим-услуг стал жертвой мошенницы

Аферистка обманным путем похитила деньги у 24-летнего жителя Иланско‑Нижнеингашского округа Красноярского края.
Потерпевший рассказал полицейским, что решил воспользоваться услугами интимного характера. Он нашел на одном из сайтов подходящее предложение и связался с исполнительницей по номеру телефона, указанному в объявлении. Собеседница, которая не представилась, потребовала внести предоплату в размере 3 500 рублей за час услуг и указала реквизиты для перевода. Молодой человек выполнил требование и отправил указанную сумму.
«После подтверждения оплаты злоумышленница выдвинула новое условие: поскольку заявитель впервые пользуется подобными услугами, необходимо внести дополнительную предоплату в размере 12 тысяч рублей — якобы для подтверждения его “адекватности”. Тот предложил рассчитаться наличными при встрече, хотя собеседница настаивала исключительно на безналичном переводе. Затем девушка сообщила адрес, по которому должны были быть оказаны услуги. Прибыв на место, парень обнаружил заброшенный дом с заколоченными окнами. Осознав, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию», — рассказали в ГУ МВД.
В настоящее время возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество (ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ), ведется расследование.