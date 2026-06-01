В поселке Таёжном Красноярского края с размахом отметили День защиты детей

Жители поселка Таёжный Красноярского края отметили День защиты детей в новом парке «Мечта». Общественное пространство создано РУСАЛом и сразу стало любимым местом отдыха жителей. [caption id= «attachment_368110» align= «aligncenter» width= «1280»] Еве скоро исполнится 8 лет, и она загадала в рисунке поездку на море в день рождения[/caption] Праздник для детей начинался сразу на входе в парк: ребята переносили на большое полотно свои самые смелые фантазии на тему предстоящего лета. Где, как не в парке с таким названием мечтать о летних приключениях. [caption id= «attachment_368111» align= «aligncenter» width= «1028»] Двухлетняя дочка Руслана очень любит гулять в парке[/caption] Из множества развлекательных площадок в парке можно было выбрать любую по своим увлечениям. Руслан Гольцов пришел на праздник со своей двухлетней дочкой. Она очень любит гулять в парке, который по словам молодого человека стал для родителей просто спасением. Здесь много возможностей для ребенка любого возраста: и спортивные тренажеры, и игровые, и песочница, и тематические площадки и беседки. Есть где погулять, дети знакомятся, общаются. А детские праздники — просто подарок нам всем, спасибо организаторам. Вообще, поселок сейчас активно развивается, — рассказал молодой отец. [caption id= «attachment_368112» align= «aligncenter» width= «1280»] Парк появился на месте пустыря, и сразу стал точкой притяжения жителей Таёжного[/caption] До строительства парка на этом месте был пустырь, усеянный покрышками — наследием бывшего автодрома. Преображение пространства стало возможно благодаря грантовому конкурсу «Территория Русала» от благотворительного фонда «Центр социальных программ». Фонд был учрежден больше 20 лет назад по инициативе основателя РУСАЛ Олега Дерипаска. Проект парка в Таёжном получил грант в 50 млн рублей. При софинансировании красноярского краевого министерства строительства, в 2022 году парк «Мечта» был построен. [caption id= «attachment_368113» align= «aligncenter» width= «1280»] Для детей — парк место притяжения, для родителей — спасение[/caption] Как рассказала руководитель пресс-службы Богучанского алюминиевого завода Татьяна Каминская, парк сразу же стал настоящим местом притяжения для таежнинцев. И даже из других поселков к нам, бывает, приезжают. Теперь здесь ставят главную поселковую елку на Новый год, проводят спортивные соревнования, семейные программы Дня металлурга. И такие детские праздники, как сегодня, организованные нашими волонтерами из Молодежного совета и профсоюзной организации, — уточнила Татьяна Каминская. В свой праздник дети в парке «Мечта» пели, танцевали, запускали воздушного змея, плели фенечки из разноцветных бусин, отвечали на вопросы викторины. Тот, кто прошел все площадки, получал сладкий приз — сахарную вату. [caption id= «attachment_368114» align= «aligncenter» width= «1280»] Фейерверк красок запустили дети[/caption] А завершил праздник веселый фестиваль красок.