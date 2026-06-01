В Красноярске выросли зарплаты специалистов по обслуживанию кондиционеров

В Красноярском крае на фоне роста спроса на климатическую технику работодатели стали активнее искать специалистов по установке и обслуживанию кондиционеров. Аналитики онлайн-платформы «Авито Работа» изучили, как изменились зарплатные предложения для таких сотрудников с начала 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.
Так, в мае 2026 года работодатели предлагали им в среднем 110 662 рублей в месяц (+41% год к году). Также выросло число вакансий — на 46%.
— Работодатели активнее расширяют команды и конкурируют за специалистов зарплатными предложениями, — говорит Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления платформы.
Кстати, среди регионов наиболее заметный рост зарплатных предложений эксперты зафиксировали в Хабаровском крае — здесь специалистам предлагают в среднем 171 429 рублей в месяц (+47%).