Путин дал поручения по делам против глав местного самоуправления

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Федеральной службе судебных приставов (ФССП) учитывать отсутствие финансирования на исполнение обязанностей при рассмотрении административных дел против глав местного самоуправления.
Соответствующие поручения по итогам встречи с представителями муниципального сообщества опубликованы на сайте Кремля.
«ФССП России при рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных с неисполнением… должностными лицами местного самоуправления содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера, принимать во внимание объяснения лиц, участвующих в рассмотрении дел, об обстоятельствах, препятствующих исполнению таких требований, в том числе о невыделении или выделении в недостаточном размере бюджетных ассигнований на их исполнение», — говорится в поручениях.
Ответственным за исполнение назначен глава ФССП Дмитрий Аристов, который должен представить доклад до 1 октября 2026 года.
Президент также поручил кабмину и Генпрокуратуре до 1 октября проанализировать практику привлечения глав муниципальных образований, местных администраций и иных должностных лиц местного самоуправления к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение полномочий органов местного самоуправления. По результатам анализа необходимо представить предложения по минимизации привлечения к административной ответственности глав местного самоуправления, если на исполнение их полномочий не выделялся бюджет.
Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Генпрокуратуры Александр Гуцан. Доклад необходимо представить до 1 октября 2026 года.
Кроме того, президент рекомендовал Верховному суду РФ обобщить судебную практику о прекращении производства по таким делам в отношении представителей региональной и местной власти, если на исполнение их полномочий бюджетные средства не выделялись или выделялись в недостаточном размере.
По итогам этой работы Верховному суду предстоит рассмотреть вопрос о подготовке разъяснений по применению соответствующих законодательных норм, в том числе с учетом позиций Конституционного суда РФ.
Доклад по этому вопросу президент ожидает до 1 декабря, ответственным за его подготовку будет председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.