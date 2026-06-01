Врач-хирург Сергей Теремов скончался в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 1 июня скоропостижно скончался заведующий хирургическим отделением, врач-хирург Городской больницы № 35 Сергей Теремов. Об этом сообщил MAX-канал «Бокал Прессека».
Сергей Анатольевич был Отличником здравоохранения РФ и кандидатом медицинских наук. В нижегородском здравоохранении он проработал более 40 лет, практически весь свой профессиональный путь посвятив спасению жизней в стенах больницы № 35. Ему было 63 года.
Коллектив медицинского учреждения глубоко скорбит в связи с тяжелой утратой и выражает искренние соболезнования семье, родным и близким Сергея Теремова.
