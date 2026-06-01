Коммунальщики и спасатели провели учебную тренировку и устранили «утечку хлора»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Учения внештатных газоспасателей компании «КрасКом» и бойцов профессионального аварийно‑спасательного формирования «СИБСПАС» проходили на водозаборном сооружении острова Посадный.
По легенде, из-за точечной коррозии контейнера произошла «утечка» хлора, который по санитарным нормам используется для обеззараживания воды. Цель спасателей — быстро отреагировать и грамотно устранить условную аварию.
Участники учебно-тренировочного занятия успешно справились с поставленной задачей, работая в специализированной экипировке — изолирующих противогазах и герметичных костюмах химической защиты.
От режима «Повышенная готовность» до отбоя учебной тревоги газоспасателям потребовалось всего четверть часа. За эти минуты они оперативно провели разведку в «зоне заражения», особым магнитным устройством локализовали «источник утечки» на учебном контейнере и нейтрализовали «опасное вещество».
«Такие учения позволяют оттачивать координацию между службами предприятия и профессиональным спасательным формированием. На каждом водозаборе газоспасатели и дежурный персонал постоянно отрабатывают навыки взаимодействия для повышения уровня промышленной безопасности объектов питьевого водоснабжения, чтобы в нештатной ситуации удержать хлор под контролем», — прокомментировал итоги штабной тренировки генеральный директор КрасКом Олег Гончеров.