Алексей Беспрозванных вручил награды 16 жителям Гусева в День города

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных принял участие в праздничных событиях, включая благодарственный молебен в храме Всех святых и возложение цветов к памятнику Героя Советского Союза Сергея Гусева, имя которого носит город.
Обращаясь к горожанам, глава региона подчеркнул, что становление и развитие Гусева неразрывно связано с героическими страницами истории, трудовыми достижениями и стремлением жителей делать родной край лучше. В год 80-летия Калининградской области особенно важно отметить вклад жителей Гусевского округа в развитие региона, укрепление его экономики, социальной сферы и патриотических традиций. Губернатор отметил, что округ уверенно развивается, сохраняя историю и создавая возможности для будущих поколений.
Алексей Беспрозванных заявил о дальнейшей поддержке муниципалитета, уделив особое внимание улучшению качества жизни, и вручил награды 16 жителям, которые внесли весомый вклад в развитие округа в различных сферах: образовании, культуре, спорте, военной службе, жилищно-коммунальном хозяйстве, общественной деятельности и других.
Вместе с главой региона на празднике в Гусеве также присутствовали депутат Государственной Думы России Марина Оргеева и министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.