Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Беспрозванных вручил награды 16 жителям Гусева в День города

Торжественная церемония вручения наград состоялась в Гусеве 30 мая, в День города.

Источник: KaliningradToday

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных принял участие в праздничных событиях, включая благодарственный молебен в храме Всех святых и возложение цветов к памятнику Героя Советского Союза Сергея Гусева, имя которого носит город.

Обращаясь к горожанам, глава региона подчеркнул, что становление и развитие Гусева неразрывно связано с героическими страницами истории, трудовыми достижениями и стремлением жителей делать родной край лучше. В год 80-летия Калининградской области особенно важно отметить вклад жителей Гусевского округа в развитие региона, укрепление его экономики, социальной сферы и патриотических традиций. Губернатор отметил, что округ уверенно развивается, сохраняя историю и создавая возможности для будущих поколений.

Алексей Беспрозванных заявил о дальнейшей поддержке муниципалитета, уделив особое внимание улучшению качества жизни, и вручил награды 16 жителям, которые внесли весомый вклад в развитие округа в различных сферах: образовании, культуре, спорте, военной службе, жилищно-коммунальном хозяйстве, общественной деятельности и других.

Вместе с главой региона на празднике в Гусеве также присутствовали депутат Государственной Думы России Марина Оргеева и министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.