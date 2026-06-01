Алексей Беспрозванных вручил награды 16 жителям Гусева в День города

Обращаясь к горожанам, глава региона подчеркнул, что становление и развитие Гусева неразрывно связано с героическими страницами истории, трудовыми достижениями и стремлением жителей делать родной край лучше. В год 80-летия Калининградской области особенно важно отметить вклад жителей Гусевского округа в развитие региона, укрепление его экономики, социальной сферы и патриотических традиций. Губернатор отметил, что округ уверенно развивается, сохраняя историю и создавая возможности для будущих поколений.