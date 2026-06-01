В Ленинградской области стартовал Кубок губернатора по пляжному волейболу

Кубок губернатора по пляжному волейболу стартовал в Ленинградской области 1 июня, сообщили в учреждении допобразования Ленинградской области «Спортивная школа по волейболу». Организация подобных массовых мероприятий отвечает задачам госпрограммы «Спорт России».
Соревнования пройдут в два этапа: I муниципальный состоится с 1 июня по 5 июля, а II областной — 18 июля. Всего предусмотрено четыре номинации: «Юниоры», «Любители», «Ветераны» и «Корпоративные». Участвующие спортсмены должны иметь постоянную регистрацию в Ленинградской области, медицинский допуск, а также полис ОМС.
Победители муниципального этапа смогут побороться за победу в областном. Узнать подробнее о мероприятии можно по ссылке.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.