В Мурманске начался ремонт улицы Шевченко

Специалисты заменят асфальт и бордюры.

Ремонт участка улицы Шевченко начался в Мурманске при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Работы проводят на отрезке от дома № 36к1 до Восточно-объездной дороги. Там заменят асфальт и бордюры. Ремонт улицы необходим, так как она ведет к жилым зонам и социальным учреждениям.

Всего в городе уже обновляют 19 объектов. А в Мурманской области планируется привести в порядок 13 дорог регионального значения.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.