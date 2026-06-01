В Мурманске начался ремонт улицы Шевченко

Ремонт участка улицы Шевченко начался в Мурманске при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.
Работы проводят на отрезке от дома № 36к1 до Восточно-объездной дороги. Там заменят асфальт и бордюры. Ремонт улицы необходим, так как она ведет к жилым зонам и социальным учреждениям.
Всего в городе уже обновляют 19 объектов. А в Мурманской области планируется привести в порядок 13 дорог регионального значения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.