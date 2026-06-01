Выдающийся нижегородский хирург Сергей Теремов скончался на 64‑м году жизни

Сегодня, 1 июня, в Нижнем Новгороде скоропостижно скончался Отличник здравоохранения РФ, врач-хирург Сергей Теремов. Об этом сообщил главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Сергей Теремов проработал в нижегородском здравоохранении более 40 лет. Практически весь свой врачебный стаж он посвятил Городской больнице № 35, где был заведующим хирургическим отделением. Сегодня, 1 июня, выдающийся нижегородец скончался в возрасте 63 лет.
