Гостиница «Приморская» в Сочи откроется в 2027 году после реконструкции

Гостиницу «Приморская» в Сочи реконструируют в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Открыть объект планируется в 2027 году, сообщили в агентстве инноваций и коммуникаций города.
«В этом году исполняется 90 лет со дня открытия главного корпуса старейшей сочинской гостиницы “Приморская”, и строители вышли на финишную прямую реставрационных работ. Историческое здание, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, восстанавливается с ювелирной точностью. Проведен комплекс противоаварийных работ, стены укреплены методом инъектирования специальным раствором. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать около 500 новых рабочих мест. Открытие обновленной “Приморской” станет одним из ключевых событий в развитии санаторно-курортной инфраструктуры города», — отметил заместитель главы Сочи Евгений Чеботарев.
Для воссоздания поврежденных участков фасадов специалисты провели лазерное 3D-сканирование и научно-проектные работы, выявив геометрию каждого архитектурного элемента. Также на территории комплекса сохранены 60-летние магнолии. Для защиты деревьев было реализовано сложное инженерное решение: вокруг них создан короб из 247 20-сантиметровых железобетонных свай, обустроены системы дренажа и автополива. Состояние деревьев находится под контролем ученых Субтропического научного центра РАН.
Параллельно завершается строительство двух 28-этажных корпусов, вписанных в архитектуру прибрежной части Центрального района. На высоте 28-го этажа башни соединены перемычкой, где разместится бассейн.
Новый гостиничный комплекс объединит 650 номеров: 590 расположатся в новых корпусах, еще 62 — в историческом здании. Значительная часть территории будет отведена под зоны отдыха, рестораны и бизнес-пространства для проведения деловых и культурных мероприятий. Кроме того, в планах построить трехэтажный подземный паркинг.
