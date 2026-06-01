Крепость на случай осады за 40 млн рублей продают под Волгоградом

В Волгоградской области в хуторе Песковатка за 40 миллионов рублей выставлена на продажу крепость из белого кирпича, собственником которой является бизнесмен-строитель Владимир Галаганов. Как сообщает Пятый канал, на огороженной высокой крепостной стеной территории есть все, чтобы пережить зомби-апокалипсис. Здесь есть несколько домов, высокий забор и пять башен для лучников. Бизнесмен хотел проводить в крепости рыцарские турниры, но до этого дело не дошло.