Лантратова призвала сохранить память о детях, погибших от атак ВСУ

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россия обязана сохранить память о погибших от атак ВСУ детях и сделать все, чтобы подобное не повторилось, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
«Недавно произошла трагедия в Старобельске. Был атакован колледж и общежитие, где находились молодежь. Погиб 21 студент. Вчера ВСУ ударили туда, где играют дети. В Херсонской области, в Геническе, погиб шестилетний мальчик. Мы обязаны сохранить память о них. Сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось», — написала Лантратова в своем канале на платформе «Макс».