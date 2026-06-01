В Туле обновили зал областной научной библиотеки

Горбовский зал Тульской областной научной библиотеки обновили при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве культуры Тульской области.
Там провели косметический ремонт: заменили напольное покрытие и элементы освещения, а также закупили современное техническое оборудование: микшерные пульты, беспроводную цифровую вокальную радиосистему, высокопроизводительный компьютер и лазерный проектор. Благодаря этим изменениям лекции, встречи, презентации и другие культурные мероприятия теперь будут проходить с качественным звуковым и визуальным сопровождением.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.